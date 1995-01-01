Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Евгений Ситников
Главные новости
Реклама
Россия сыграет товарищеский матч против Кении. Кто победит в этой встрече?
1
17:10
Самые большие сборные-лузеры: некоторые годами не выигрывали матчи
16:39
Молодежная сборная России опоздала на матч с молодежкой «Сан-Паулу»
16:24
Спецпроект
«Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
15:59
Фото
Жена Карпина похвасталась кубиками пресса
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
17:21
«Пари НН» бесплатно повезет фанатов на матч со «Спартаком»
17:12
«Атлетико» установил цену на Феликса – «Барселона» хочет его сохранить
16:56
Кержаков заявил о долге «Кармиотиссы» – киприоты ответили
16:33
Фото
Изображение стадиона «Пари НН» попало на новую 1000-рублевую купюру
16:19
Фернандеш: «Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду»
16:08
«Дагестанцев и нигерийцев не существует»: Уткин сравнил Дагестан и Нигерию
2
15:50
Кержаков ответил, за кого болеет в НХЛ
15:41
Самые длинные безвыигрышные серии среди европейских сборных – некоторые не побеждали годами
15:35
Первый тренер Распутько прокомментировал побег игрока из «Шахтера» в Россию
1
15:27
Мостовой поделился ожиданиями от матча с Кенией: «Там многие без бутс играют»
15:14
Фото
Игрок Франции засмеялся на минуте молчания – его позабавила фраза с трибун
5
14:47
Уткин обратился к своей команде после вылета из Медиалиги
14:36
Игроку «Баварии» грозит депортация из Германии после слов в поддержку Палестины
5
14:23
Чемпион России в составе «Зенита» выиграл вторую лигу Узбекистана
1
14:14
Головин подорожал на Transfermarkt
1
14:00
Слуцкий стал личным тренером участника шоу «Однажды в России»
1
13:55
Игрок «Крыльев Советов» сравнил Москву и Буэнос-Айрес
13:30
Генсек РФС Митрофанов: «Мы остаемся в УЕФА»
4
13:24
Кержаков рассказал, каких тренеров недолюбливает Мостовой
1
13:18
Отец Распутько раскрыл подробности побега игрока «Шахтера» в Россию
7
13:09
Видео
Жена Песьякова показала кадры эротической фотосессии в чулках
2
12:55
Фото
Ямаль стал самым дорогим 16-летним игроком в истории Transfermarkt: он побил рекорд экс-партнера по «Барселоне»
2
12:45
В РФС объяснили, почему сборная России сыграет с Кенией в Турции
1
12:35
Кержаков рассказал об отношениях с Широковым на фоне разногласий по СВО
3
12:26
Капитан сборной Англии прокомментировал свист болельщиков в свой адрес
12:13
Мостовой дал прогноз на матч Кения – Россия
2
11:58
Защитник «Баварии» отреагировал на обвинения в поддержке террора
2
11:48
Бывший менеджер сборной России: «Возвращение Хвичи в РПЛ просто невозможно»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Вспомните легендарные голы ЛЧ!
2
Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
3
Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
Главная
Евгений Ситников
Новости
Евгений Ситников - новости
Защитник
Имя
Евгений
Отчество
Олегович
Фамилия
Ситников
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
15 мая 1990 (33 года)
Рост
186
Вес
79
Статистика
Новости
12 октября
10:40
Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+