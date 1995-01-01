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    Евгений Ситников - новости

    Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Олегович
    Фамилия Ситников
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 мая 1990 (33 года)
    Рост 186
    Вес 79
    Россия
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