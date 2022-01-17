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    Жоау Паулу - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Жоау
    Фамилия Паулу
    Команда Фейренсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 1998 (24 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кабо-Верде 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 Был в запасе Сенегал 2:0 Кабо-Верде
    17.01.2022 67' -90' Кабо-Верде 1:1 Камерун
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