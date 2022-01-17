Жоау Паулу - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Паулу
|Команда
|Фейренсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1998 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Паулу
|Команда
|Фейренсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кабо-Верде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2022
|Был в запасе
|Сенегал
|2:0
|Кабо-Верде
|17.01.2022
|67' -90'
|Кабо-Верде
|1:1
|Камерун