Фин Бэк - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Фин
|Фамилия
|Бэк
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1992 (30 лет)
|Имя
|Фин
|Фамилия
|Бэк
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.12.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|26.12.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.08.2021
|1' -89'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)