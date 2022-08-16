Сэм Косгров - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Косгров
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беверли
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Косгров
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беверли
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бирмингем Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|67' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|20.08.2022
|80' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)