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    Сэм Косгров - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Сэм
    Фамилия Косгров
    Команда Шрусбери Таун
    Состав Основной
    Родной город Беверли
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бирмингем Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 67' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    20.08.2022 80' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    16.08.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
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