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    Натанаэль Огбета - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Натанаэль
    Фамилия Огбета
    Команда Суонси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Суонси 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 5:1 Суонси (Суонси)
    26.04.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:3 Борнмут (Борнмут)
    23.04.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    15.04.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:1 Барнсли (Барнсли)
    09.04.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    05.04.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:1 Суонси (Суонси)
    02.04.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:4 Суонси (Суонси)
    19.03.2022 63' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    16.03.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:3 Суонси (Суонси)
    12.03.2022 64' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:0 Суонси (Суонси)
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