Натанаэль Огбета - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Натанаэль
|Фамилия
|Огбета
|Команда
|Суонси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Натанаэль
|Фамилия
|Огбета
|Команда
|Суонси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суонси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|5:1
|Суонси (Суонси)
|26.04.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:3
|Борнмут (Борнмут)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Барнсли (Барнсли)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|05.04.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:4
|Суонси (Суонси)
|19.03.2022
|63' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|16.03.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|12.03.2022
|64' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Суонси (Суонси)