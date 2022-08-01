Джейми Лоуренс - статистика
#49 | Защитник
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Лоуренс
|Команда
|Бавария
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|200
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Лоуренс
|Команда
|Бавария
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|200
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Магдебург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2022
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|0:4
|Айнтрахт (Франкфурт)