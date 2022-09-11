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    Жан Боту - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Жан
    Фамилия Боту
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Родной город Уагадугу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 87' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 Был в запасе Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 87' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 Был в запасе Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    01.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 70' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    15.01.2023 64' -90' Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11.01.2023 77' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    16.10.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    08.10.2022 74' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    02.10.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    11.09.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    04.09.2022 1' -58' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -61' Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    26.08.2022 63' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
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