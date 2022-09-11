Жан Боту - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Боту
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|184
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|Имя
|Жан
|Фамилия
|Боту
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|87' - 90'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|87' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|29.01.2023
|70' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|15.01.2023
|64' -90'
|Монако (Монако)
|7:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.01.2023
|77' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|08.10.2022
|74' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|04.09.2022
|1' -58'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -61'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.08.2022
|63' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)