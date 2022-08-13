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    Абдул Тапсоба - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Абдул
    Фамилия Тапсоба
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 августа 2001 (21 год)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2023 90' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Эйпен (Эйпен)
    21.08.2022 46' -90' Стандард (Льеж) 1:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    13.08.2022 60' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Стандард (Льеж)
    63'
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