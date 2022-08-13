Абдул Тапсоба - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Абдул
|Фамилия
|Тапсоба
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 2001 (21 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Абдул
|Фамилия
|Тапсоба
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2023
|90' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|46' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|13.08.2022
|60' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|63'