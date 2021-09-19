Михаил Месхи - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Месхи
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Месхи
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|11
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:1
|Минай (Минай)
|19'
|05.12.2021
|1' -46'
|Александрия (Александрия)
|3:0
|Минай (Минай)
|27.11.2021
|46' -90'
|Минай (Минай)
|0:2
|Динамо (Киев)
|21.11.2021
|1' -90'
|Минай (Минай)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|74' 90'
|06.11.2021
|1' -54'
|Минай (Минай)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|52'
|01.11.2021
|1' -41'
|Днепр-1 (Днепр)
|4:0
|Минай (Минай)
|24.10.2021
|1' -87'
|Рух (Львов)
|2:2
|Минай (Минай)
|17.10.2021
|1' -76'
|Минай (Минай)
|0:0
|Десна (Чернигов)
|03.10.2021
|1' -85'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:0
|Минай (Минай)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|12.09.2021
|1' -90'
|Минай (Минай)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|29.08.2021
|1' -61'
|Минай (Минай)
|1:1
|Шахтер (Донецк)