Алексей Сыч - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Сыч
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Сыч
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|11
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2023
|1' -84'
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|08.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|51' 43' 52'
|26.12.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Генк (Генк)
|13.11.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:4
|Гент (Гент)
|49'
|06.11.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|3:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|44'
|22.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|15.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.10.2022
|1' -83'
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|02.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Антверпен (Антверпен)
|18.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)