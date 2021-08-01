Максим Чех - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Чех
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Чех
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2021
|1' -68'
|Десна (Чернигов)
|3:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|37'
|26.11.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Львов (Львов)
|42'
|21.11.2021
|1' -78'
|Ворскла (Полтава)
|5:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|30.10.2021
|1' -74'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:3
|Динамо (Киев)
|23.10.2021
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.10.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|01.10.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Рух (Львов)
|25.09.2021
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|41'
|12.09.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|34'
|01.08.2021
|1' -89'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Десна (Чернигов)
|23.07.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)