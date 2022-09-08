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    Владислав Дубинчак - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Владислав
    Фамилия Дубинчак
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1998 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 46' Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    15.09.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:1 АЕК (Ларнака)
    08.09.2022 1' -59' Фенербахче (Стамбул) 2:1 Динамо (Киев)
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