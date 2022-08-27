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    Максим Грисьо - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Максим
    Фамилия Грисьо
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 1996 (26 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 54' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 8 0 0 3 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -54' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    21.11.2022 1' -84' Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    29' 84'
    14.11.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    10.11.2022 1' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    78'
    22.10.2022 1' -90' Александрия (Александрия) 2:0 Львов (Львов)
    25.09.2022 1' -90' Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    11.09.2022 1' -90' Динамо (Киев) 1:0 Львов (Львов)
    81'
    27.08.2022 1' -90' Львов (Львов) 2:3 Заря (Луганск)
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