Максим Грисьо - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Грисьо
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Грисьо
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|8
|0
|0
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -54'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|21.11.2022
|1' -84'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|29' 84'
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|78'
|22.10.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|11.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|81'
|27.08.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)