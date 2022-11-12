Гарри МакКирди - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|МакКирди
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|МакКирди
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|1' -18'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|31.01.2023
|24' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|82'
|28.01.2023
|1' -72'
|Хиберниан (Эдинбург)
|6:0
|Абердин (Абердин)
|14.01.2023
|64' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:2
|Данди Юнайтед (Данди)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:3
|Хиберниан (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -46'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|28.12.2022
|66' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:4
|Селтик (Глазго)
|24.12.2022
|71' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|4:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|15.12.2022
|86' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|21.10.2022
|84' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|90'
|15.10.2022
|1' -46'
|Селтик (Глазго)
|6:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|11.10.2022
|46' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|08.10.2022
|57' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|85'
|01.10.2022
|55' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|03.09.2022
|51' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)