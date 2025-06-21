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Керетаро
Карло Гарсия
Статистика
€ 1 млн
Карло Гарсия - статистика
Керетаро
12 февраля 2001 (25), Вильярреал
#4 | Полузащитник
181 см
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Мексика. Лига МХ 2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, Финал
Овьедо
3 : 1
21.06.2025
Мирандес
105' - 120'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Мирандес
4 : 1
12.06.2025
Расинг
90' - 90'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Расинг
3 : 3
08.06.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
57' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
0 : 0
25.05.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Кордоба
1 : 2
19.05.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
3 : 2
10.05.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Эйбар
0 : 1
03.05.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Мирандес
2 : 1
26.04.2025
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Спортинг
3 : 1
18.04.2025
Мирандес
87' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Мирандес
2 : 2
13.04.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Сарагоса
1 : 0
06.04.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Альбасете
3 : 2
30.03.2025
Мирандес
85' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Мирандес
2 : 1
22.03.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Эльденсе
2 : 2
16.03.2025
Мирандес
90' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
1 : 0
08.03.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Мирандес
2 : 0
03.03.2025
Тенерифе
84' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леванте
1 : 0
23.02.2025
Мирандес
87' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Мирандес
4 : 1
14.02.2025
Расинг де Феррол
79' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Гранада
0 : 0
08.02.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Мирандес
3 : 0
01.02.2025
Эльче
Был в запасе
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