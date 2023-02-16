Дмитрий Топалов - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Топалов
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1998 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Топалов
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|61' - 90'
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|23.02.2023
|1' - 79'
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -79'
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)