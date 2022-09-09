Юрий Климчук - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Климчук
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Климчук
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|12
|3
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|18' 65'
|28.11.2022
|1' -58'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Рух (Львов)
|12' 58'
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|23' 20'
|10.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|23.10.2022
|1' -85'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|43'
|19.10.2022
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|30.09.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|11'
|09.09.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|02.09.2022
|1' -80'
|Рух (Львов)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|28.08.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)