Андрей Кулаков - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кулаков
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Кулаков
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:4
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|25.10.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Реал (Мадрид)