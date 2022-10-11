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    Андрей Кулаков - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Андрей
    Фамилия Кулаков
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 1999 (23 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Шахтер (Донецк) 0:4 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    25.10.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:1 Шахтер (Донецк)
    11.10.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:1 Реал (Мадрид)
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