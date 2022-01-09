Густаво Сангаре - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Сангаре
|Команда
|Кевийи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Сангаре
|Команда
|Кевийи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2022
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|3:3
(3:5)п
|Камерун
|02.02.2022
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:3
|Сенегал
|29.01.2022
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:0
|Тунис
|23.01.2022
|1' -82'
|Буркина-Фасо
|1:1
(7:6)п
|Габон
|17.01.2022
|1' -63'
|Буркина-Фасо
|1:1
|Эфиопия
|13.01.2022
|1' -69'
|Кабо-Верде
|0:1
|Буркина-Фасо
|09.01.2022
|1' -90'
|Камерун
|2:1
|Буркина-Фасо
|24'