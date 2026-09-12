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Команды
Эспаньол
Жофре Каррерас
Статистика
€ 3 млн
Жофре Каррерас - статистика
Эспаньол
17 июня 2001 (25), Жирона
#17 | Нападающий
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
Был в запасе
Статистика по турнирам
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Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
83' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
22.08.2026
Реал
88' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 0
16.08.2026
Леванте
81' - 90'
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