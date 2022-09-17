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    Носа Эдокполор - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Носа
    Фамилия Эдокполор
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Аустрия К 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    39'
    26.02.2023 1' - 90' Альтах 0:0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Рапид 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 17 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:0 Альтах (Альтах)
    39'
    26.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:0 Тироль (Ваттенс)
    19.02.2023 1' -90' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    12.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
    06.11.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Штурм (Грац)
    31'
    30.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    23.10.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:3 Альтах (Альтах)
    16.10.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    63'
    08.10.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 2:3 Зальцбург (Зальцбург)
    17.09.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    10.09.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    04.09.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    27.08.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    74'
    13.08.2022 1' -90' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    07.08.2022 1' -73' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    30.07.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    24.07.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 2:1 Альтах (Альтах)
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