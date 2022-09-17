Носа Эдокполор - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Носа
|Фамилия
|Эдокполор
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Носа
|Фамилия
|Эдокполор
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Аустрия К
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|39'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Рапид
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|17
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|39'
|26.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|19.02.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|12.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|06.11.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|31'
|30.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|63'
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|17.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|10.09.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|04.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|27.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|74'
|13.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|07.08.2022
|1' -73'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|30.07.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|24.07.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)