Давид Гугганиг - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гугганиг
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гугганиг
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|89' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|05.11.2022
|90' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.10.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2022
|11' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|14.08.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|59' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|30.07.2022
|1' -68'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)