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    Феликс Штраус - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Феликс
    Фамилия Штраус
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Родной город Зальцбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 марта 2001 (21 год)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Аустрия К 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Альтах 0:0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 84' - 90' Рапид 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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