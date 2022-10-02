Феликс Штраус - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Штраус
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 2001 (21 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Штраус
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Аустрия К
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|84' - 90'
|Рапид
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|26.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|19.02.2023
|84' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|12.11.2022
|1' -60'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|45'
|06.11.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|27'
|23.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.10.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|07.08.2022
|59' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|86'