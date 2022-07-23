Весел Демаку - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Весел
|Фамилия
|Демаку
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баден
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Весел
|Фамилия
|Демаку
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баден
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|4
|0
|0
|0
|0
|Штурм
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -64'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|25.02.2023
|1' -62'
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.02.2023
|60' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2023
|67' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|06.08.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Штурм (Грац)
|11' 56'
|30.07.2022
|81' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.07.2022
|70' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)