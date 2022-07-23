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    Весел Демаку - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Весел
    Фамилия Демаку
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Родной город Баден
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 2000 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 67' - 90' Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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