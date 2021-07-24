Тобиас Анселм - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Анселм
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|186
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Анселм
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|8
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2021
|1' -8'
|Штурм (Грац)
|5:0
|Тироль (Ваттенс)
|11.09.2021
|1' -71'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.08.2021
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|21.08.2021
|1' -65'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|14.08.2021
|1' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:2
|Тироль (Ваттенс)
|60'
|08.08.2021
|1' -89'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|28'
|01.08.2021
|1' -75'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|24.07.2021
|1' -84'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|70'