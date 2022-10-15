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    Патрик Грайль - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Патрик
    Фамилия Грайль
    Команда Аустрия К
    Состав Основной
    Родной город Зальцбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 16 1 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -82' Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    26.02.2023 1' -67' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    24'
    19.02.2023 1' -69' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    10.02.2023 1' -72' Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
    12.11.2022 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 1:2 Рапид (Вена)
    06.11.2022 60' -90' Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    29.10.2022 67' -90' Аустрия Л (Лустенау) 3:3 Рапид (Вена)
    26.10.2022 66' -90' Рапид (Вена) 5:1 Хартберг (Хартберг)
    90'
    22.10.2022 1' -82' Рапид (Вена) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.10.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:0 Рапид (Вена)
    09.10.2022 46' -90' Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    01.10.2022 81' -90' Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    18.09.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Рапид (Вена)
    10.09.2022 1' -46' Рапид (Вена) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    04.09.2022 58' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    28.08.2022 1' -80' Рапид (Вена) 1:2 Штурм (Грац)
    15'
    07.08.2022 1' -63' Рапид (Вена) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    31.07.2022 1' -56' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Рапид (Вена)
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