Патрик Грайль - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Грайль
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Грайль
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|16
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -82'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|1' -67'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|24'
|19.02.2023
|1' -69'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|10.02.2023
|1' -72'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|06.11.2022
|60' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|29.10.2022
|67' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|26.10.2022
|66' -90'
|Рапид (Вена)
|5:1
|Хартберг (Хартберг)
|90'
|22.10.2022
|1' -82'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|09.10.2022
|46' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|01.10.2022
|81' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -46'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.09.2022
|58' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|28.08.2022
|1' -80'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)
|15'
|07.08.2022
|1' -63'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|31.07.2022
|1' -56'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)