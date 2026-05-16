Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Марлон Мустафа - статистика

Альтах
24 мая 2001 (25), Вена
#9 | Нападающий
185 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
21
0
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Альтах
0 : 0
21.04.2026
Тироль
86' - 90'
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Тироль
2 : 2
18.04.2026
Альтах
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Альтах
1 : 0
11.04.2026
Грацер
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Рид
3 : 2
03.04.2026
Альтах
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсберг
1 : 1
21.03.2026
Альтах
61' - 90'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Альтах
3 : 1
14.03.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Штурм
2 : 0
08.03.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
1 : 1
01.03.2026
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Альтах
2 : 1
21.02.2026
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
3 : 0
13.12.2025
Альтах
1' - 77'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
0 : 3
07.12.2025
Альтах
1' - 66'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
1 : 1
30.11.2025
Зальцбург
1' - 73'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Альтах
3 : 1
22.11.2025
Вольфсберг
1' - 88'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
1 : 0
09.11.2025
Альтах
1' - 72'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Грацер
3 : 1
01.11.2025
Альтах
62' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 2
25.10.2025
Хартберг
1' - 77'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
2 : 2
19.10.2025
Альтах
1' - 67'
48'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 2
05.10.2025
Штурм
1' - 73'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 0
27.09.2025
Альтах
1' - 63'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
1 : 1
21.09.2025
Тироль
1' - 90'
29'
29'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 0
13.09.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
24.08.2025
Грацер
1' - 89'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 0
17.08.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
1 : 0
09.08.2025
Рид
1' - 87'
65'
56'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
1' - 85'
72'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+