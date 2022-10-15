Анте Байич - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Байич
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Байич
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|13
|1
|2
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|74' -90'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.02.2023
|1' -86'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|43' 81'
|19.02.2023
|1' -69'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|10.02.2023
|1' -87'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)
|12.11.2022
|83' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|06.11.2022
|90' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|29.10.2022
|1' -67'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|59'
|26.10.2022
|73' -90'
|Рапид (Вена)
|5:1
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|1' -46'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|23'
|15.10.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|53'
|09.10.2022
|84' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|90'
|01.10.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|07.08.2022
|1' -57'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|46' 57'
|31.07.2022
|1' -77'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)