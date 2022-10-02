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    Сейфедин Шабби - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Сейфедин
    Фамилия Шабби
    Команда Рид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июля 1993 (29 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 71' - 90' Рид 1:3 Аустрия Австрия. Бундеслига, 20 тур
    75'
    26.02.2023 73' - 90' Зальцбург 2:0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 89' - 90' Рид 1:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 84' - 90' Рид 0:1 Хартберг Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 14 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 71' -90' Рид (Рид) 1:3 Аустрия (Вена)
    75'
    26.02.2023 73' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рид (Рид)
    18.02.2023 89' -90' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    12.02.2023 84' -90' Рид (Рид) 0:1 Хартберг (Хартберг)
    12.11.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    05.11.2022 1' -82' Рид (Рид) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    30' 78'
    30.10.2022 1' -73' Штурм (Грац) 2:1 Рид (Рид)
    23.10.2022 64' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:0 Рид (Рид)
    15.10.2022 89' -90' Рид (Рид) 1:0 Рапид (Вена)
    02.10.2022 86' -90' Рид (Рид) 2:3 Альтах (Альтах)
    18.09.2022 1' -46' Аустрия (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    10.09.2022 78' -90' Рид (Рид) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
    04.09.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    06.08.2022 70' -90' Рид (Рид) 1:1 Штурм (Грац)
    30.07.2022 Был в запасе Рид (Рид) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    24.07.2022 81' -90' Рапид (Вена) 1:0 Рид (Рид)
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