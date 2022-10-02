Сейфедин Шабби - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Сейфедин
|Фамилия
|Шабби
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Сейфедин
|Фамилия
|Шабби
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|71' - 90'
|Рид
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|75'
|26.02.2023
|73' - 90'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|89' - 90'
|Рид
|1:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|84' - 90'
|Рид
|0:1
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|14
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|71' -90'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|75'
|26.02.2023
|73' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|18.02.2023
|89' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.02.2023
|84' -90'
|Рид (Рид)
|0:1
|Хартберг (Хартберг)
|12.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|05.11.2022
|1' -82'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|30' 78'
|30.10.2022
|1' -73'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Рид (Рид)
|23.10.2022
|64' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:0
|Рид (Рид)
|15.10.2022
|89' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|02.10.2022
|86' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|18.09.2022
|1' -46'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|10.09.2022
|78' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|04.09.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|06.08.2022
|70' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|24.07.2022
|81' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рид (Рид)