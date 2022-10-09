Тай Барибо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Тай
|Фамилия
|Барибо
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эйлат
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1998 (25 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Тай
|Фамилия
|Барибо
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эйлат
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1998 (25 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Хартберг
|2:1
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|33'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|53'
|18.02.2023
|1' - 70'
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|30' 44'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|20
|12
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|33'
|26.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|53'
|18.02.2023
|1' -70'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|30' 44'
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|87'
|13.11.2022
|1' -64'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|05.11.2022
|1' -71'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.10.2022
|1' -68'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|38'
|16.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|25'
|09.10.2022
|1' -46'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|01.10.2022
|1' -80'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|63'
|17.09.2022
|1' -73'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|42'
|10.09.2022
|1' -71'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11' 14'
|04.09.2022
|1' -69'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|8'
|28.08.2022
|1' -74'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|43'
|21.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|14.08.2022
|1' -46'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|1' -46'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|30.07.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|88'
|23.07.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)
|21'