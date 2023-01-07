Исак Лидберг - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Исак
|Фамилия
|Лидберг
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Исак
|Фамилия
|Лидберг
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Камбур
|4:1
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Эммен
|2:2
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Спарта
|2:1
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|54' 51'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|35'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|23
|5
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|4:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|26'
|26.02.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.02.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|16'
|12.02.2023
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|54' 51'
|05.02.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|35'
|01.02.2023
|1' -81'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.01.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|25.01.2023
|1' -69'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|15.01.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|07.01.2023
|1' -87'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.11.2022
|1' -81'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|1' -60'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|29.10.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|61'
|23.10.2022
|1' -85'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|9'
|15.10.2022
|1' -63'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|09.10.2022
|1' -64'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|01.10.2022
|1' -63'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|09.09.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|03.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|13'
|27.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Спарта (Роттердам)
|21.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|14' 80'
|07.08.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)