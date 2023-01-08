Йорис Крамер - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Йорис
|Фамилия
|Крамер
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Йорис
|Фамилия
|Крамер
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.02.2023
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|13
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|90' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|25.02.2023
|72' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|90'
|19.02.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|11.02.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|05.02.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|28.01.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|25.01.2023
|46' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|21.01.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|79' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|08.01.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|13.11.2022
|76' -90'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|78'
|04.11.2022
|79' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|30.10.2022
|62' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|04.09.2022
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|01.09.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|14.08.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|07.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)