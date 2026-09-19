Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Италия. Серия А 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Кубок африканских наций 2021