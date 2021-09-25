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    Сэм Керстен - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Сэм
    Фамилия Керстен
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Родной город Неймеген
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 января 1998 (25 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
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