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Лига 1 2025/2026
Команды
Гавр
Ахмед Туба
Статистика
€ 2,50 млн
Ахмед Туба - статистика
Гавр
13 марта 1998 (28), Рубе
#5 | Защитник
190 см
Алжир
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 2
20.08.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
ЦСКА 1948
1 : 2
11.08.2026
Панатинаикос
80' - 120'
Лига конференций, 3 раунд
Панатинаикос
1 : 1
05.08.2026
ЦСКА 1948
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Панатинаикос
2 : 2
30.07.2026
Пакш
1' - 61'
Лига конференций, 2 раунд
Пакш
1 : 2
23.07.2026
Панатинаикос
1' - 90'
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