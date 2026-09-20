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Нидерланды. Эредивизие
Команды
ПСВ
Свен Мейнанс
Статистика
€ 15 млн
Свен Мейнанс - статистика
ПСВ
9 марта 2000 (26)
#21 | Полузащитник
190 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 2
20.09.2026
ПСВ
10' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
4 : 1
13.09.2026
Спарта
1' - 90'
23, 74, 88'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Аякс
1 : 3
05.09.2026
ПСВ
63' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
83' - 90'
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