Натан - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|9
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -85'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Форталеза (Форталеза)
|11.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.11.2022
|1' -84'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|18.10.2022
|1' -45'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|1' -89'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|89'
|01.10.2022
|1' -85'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|28.09.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|84'
|19.09.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|10.09.2022
|46' -90'
|Сеара (Форталеза)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.09.2022
|76' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)