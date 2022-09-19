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    Натан - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Натан
    Фамилия Сантос
    Команда Боавишта
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 сентября 2001 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 9 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -85' Сантос (Сан-Паулу) 0:2 Форталеза (Форталеза)
    11.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    05.11.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    03.11.2022 1' -84' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    26.10.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    18.10.2022 1' -45' Брагантино (Сан-Паулу) 0:2 Сантос (Сан-Паулу)
    06.10.2022 1' -89' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    89'
    01.10.2022 1' -85' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    28.09.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    84'
    19.09.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    10.09.2022 46' -90' Сеара (Форталеза) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.09.2022 76' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    22.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
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