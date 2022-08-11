Афонсу Соуза - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Афонсу
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авейру
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 2000 (22 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Афонсу
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авейру
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|08.09.2022
|90' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|11.08.2022
|87' -121'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|117' 119'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|80' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)
|90'