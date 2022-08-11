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    Афонсу Соуза - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Афонсу
    Фамилия Соуза
    Команда Лех
    Состав Основной
    Родной город Авейру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 мая 2000 (22 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -90' Лех (Познань) 1:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.02.2023 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 0:0 Лех (Познань)
    03.11.2022 Был в запасе Лех (Познань) 3:0 Вильярреал (Вильярреал)
    27.10.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 Лех (Познань)
    06.10.2022 Был в запасе Лех (Познань) 0:0 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    15.09.2022 Был в запасе Лех (Познань) 4:1 Аустрия (Вена)
    08.09.2022 90' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:3 Лех (Познань)
    25.08.2022 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 1:1 Лех (Познань)
    18.08.2022 Был в запасе Лех (Познань) 2:0 Дюделанж (Дюделанж)
    11.08.2022 87' -121' Лех (Познань) 4:1 Викингур (Рейкьявик)
    117' 119'
    04.08.2022 Был в запасе Викингур (Рейкьявик) 1:0 Лех (Познань)
    21.07.2022 80' -90' Лех (Познань) 5:0 Динамо (Батуми)
    90'
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