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    Сезар Соуза - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Сезар
    Фамилия Соуза
    Команда Белененсеш
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 2000 (22 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белененсеш 11 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.02.2022 Был в запасе Морейренcе (Морейра-де-Конегуш) 4:1 Белененсеш (Лиссабон)
    02.02.2022 Был в запасе Белененсеш (Лиссабон) 1:4 Спортинг (Лиссабон)
    16.01.2022 Был в запасе Белененсеш (Лиссабон) 1:4 Порту (Порту)
    02.01.2022 77' -90' Визела (Визела) 2:0 Белененсеш (Лиссабон)
    20.12.2021 1' -54' Брага (Брага) 1:0 Белененсеш (Лиссабон)
    20'
    12.12.2021 66' -90' Белененсеш (Лиссабон) 0:1 Эшторил (Эшторил)
    06.11.2021 74' -90' Портимоненси (Портиман) 2:0 Белененсеш (Лиссабон)
    90'
    31.10.2021 Был в запасе Белененсеш (Лиссабон) 2:1 Санта-Клара (Понта-Делгада)
    25.10.2021 61' -90' Боавишта (Порту) 0:0 Белененсеш (Лиссабон)
    03.10.2021 1' -90' Белененсеш (Лиссабон) 0:2 Тондела (Тондела)
    83'
    27.09.2021 1' -62' Пасуш де Феррейра (Пасуш) 2:2 Белененсеш (Лиссабон)
    18.09.2021 1' -90' Белененсеш (Лиссабон) 1:1 Жил Висенте (Барселуш)
    12.09.2021 1' -75' Витория Гимараеш (Гимараеш) 0:0 Белененсеш (Лиссабон)
    72'
    27.08.2021 70' -89' Белененсеш (Лиссабон) 1:1 Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
    21.08.2021 79' -89' Спортинг (Лиссабон) 2:0 Белененсеш (Лиссабон)
    16.08.2021 Был в запасе Белененсеш (Лиссабон) 1:2 Маритиму (Фуншал)
    08.08.2021 Был в запасе Порту (Порту) 2:0 Белененсеш (Лиссабон)
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