Сезар Соуза - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Сезар
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 2000 (22 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Сезар
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белененсеш
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.02.2022
|Был в запасе
|Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
|4:1
|Белененсеш (Лиссабон)
|02.02.2022
|Был в запасе
|Белененсеш (Лиссабон)
|1:4
|Спортинг (Лиссабон)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Белененсеш (Лиссабон)
|1:4
|Порту (Порту)
|02.01.2022
|77' -90'
|Визела (Визела)
|2:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|20.12.2021
|1' -54'
|Брага (Брага)
|1:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|20'
|12.12.2021
|66' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:1
|Эшторил (Эшторил)
|06.11.2021
|74' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|2:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|90'
|31.10.2021
|Был в запасе
|Белененсеш (Лиссабон)
|2:1
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|25.10.2021
|61' -90'
|Боавишта (Порту)
|0:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|03.10.2021
|1' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:2
|Тондела (Тондела)
|83'
|27.09.2021
|1' -62'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|2:2
|Белененсеш (Лиссабон)
|18.09.2021
|1' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)
|12.09.2021
|1' -75'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|0:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|72'
|27.08.2021
|70' -89'
|Белененсеш (Лиссабон)
|1:1
|Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
|21.08.2021
|79' -89'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|16.08.2021
|Был в запасе
|Белененсеш (Лиссабон)
|1:2
|Маритиму (Фуншал)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|2:0
|Белененсеш (Лиссабон)