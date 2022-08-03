Али Алипур - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Али
|Фамилия
|Алипур
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Али
|Фамилия
|Алипур
|Команда
|Маритиму
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жил Висенте
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Жил Висенте (Барселуш)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|18.08.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Жил Висенте (Барселуш)
|11.08.2022
|77' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|81' -90'
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)