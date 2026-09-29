Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 15 млн

Самуэль Лино - статистика

Фламенго
23 декабря 1999 (26)
#16 | Нападающий
178 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
82' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
65' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Фламенго
1 : 1
18.09.2026
Индепендьенте дель Валле
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
1' - 90'
78'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
11.09.2026
Фламенго
1' - 90'
61'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
1' - 84'
65'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фламенго
25
9
6
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
1' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
1' - 84'
65'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 90'
13, 86'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
63' - 90'
74'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
2 : 0
10.08.2026
Витория
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
1 : 1
27.07.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
23.07.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
3 : 0
30.05.2026
Коритиба
1' - 75'
11, 70'
60'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
18.05.2026
Фламенго
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
0 : 4
27.04.2026
Фламенго
1' - 73'
8, 31'
45'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 2
13.04.2026
Фламенго
1' - 67'
7, 51'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
1' - 66'
48'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
1' - 90'
13'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
65' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
1 : 1
05.02.2026
Интернасьонал
64' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
29.01.2026
Фламенго
63' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+