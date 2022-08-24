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    Эд Тернс - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Эд
    Фамилия Тернс
    Команда Брайтон
    Состав Молодежный
    Родной город Брайтон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    24.08.2022 1' -90' Форест Грин (Нейлсворт) 0:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
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