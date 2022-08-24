Эд Тернс - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Эд
|Фамилия
|Тернс
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Эд
|Фамилия
|Тернс
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|24.08.2022
|1' -90'
|Форест Грин (Нейлсворт)
|0:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)