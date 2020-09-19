Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Онурджан Пири - статистика

Коджаэлиспор
28 сентября 1994 (32), Гиресун
#23 | Вратарь
190 см
Турция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
0 : 4
11.04.2026
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Самсунспор
2 : 1
15.03.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 3
09.03.2026
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
01.03.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
0 : 0
15.02.2026
Кайсериспор
Был в запасе
87'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 2
09.02.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
4 : 0
01.02.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 3
24.01.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
1 : 0
19.01.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 1
20.12.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор
0 : 0
13.12.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
1 : 1
06.12.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
0 : 1
29.11.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 3
22.11.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 2
09.11.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
3 : 2
02.11.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
2 : 2
24.10.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
1 : 3
19.10.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Трабзонспор
4 : 0
03.10.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.09.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
1 : 1
14.09.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.08.2025
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.08.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
4
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+