Догукан Синик - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Догукан
|Фамилия
|Синик
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Анталья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Догукан
|Фамилия
|Синик
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Анталья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2022
|60' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|17.12.2022
|76' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|11.12.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|12.11.2022
|59' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Рединг (Рединг)
|08.11.2022
|73' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|90'
|05.11.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|01.11.2022
|55' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.10.2022
|80' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|22.10.2022
|90' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:4
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|19.10.2022
|72' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.10.2022
|1' -63'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|53'
|09.10.2022
|46' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|05.10.2022
|1' -63'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|30.09.2022
|71' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Лутон Таун (Лутон)