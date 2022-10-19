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    Догукан Синик - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Догукан
    Фамилия Синик
    Команда Антальяспор
    Состав Основной
    Родной город Анталья
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 января 1999 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2022 60' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Блэкпул (Блэкпул)
    17.12.2022 76' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    11.12.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.11.2022 59' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Рединг (Рединг)
    08.11.2022 73' -90' Кардифф (Кардифф) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    90'
    05.11.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    01.11.2022 55' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.10.2022 80' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    22.10.2022 90' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:4 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.10.2022 72' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.10.2022 1' -63' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    53'
    09.10.2022 46' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    05.10.2022 1' -63' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    30.09.2022 71' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
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