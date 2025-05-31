Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Керим Алиджи - статистика

Завершил карьеру
24 июня 1997 (29), Измир
#22 | Защитник
183 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
18
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
74'
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
74' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
76' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
5 : 1
25.04.2025
Хатайспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 2
08.03.2025
Хатайспор
1' - 55'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
17.01.2025
Галатасарай
73' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Хатайспор
1 : 2
11.01.2025
Ризеспор
1' - 90'
23'
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
2 : 1
05.01.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Хатайспор
1 : 1
15.12.2024
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
08.12.2024
Хатайспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
1 : 1
02.12.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Хатайспор
3 : 1
09.11.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
1' - 55'
51'
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
1' - 63'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
1 : 1
05.10.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
78' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
2 : 1
09.08.2024
Хатайспор
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+