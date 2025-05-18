Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мурат Палули - статистика

Завершил карьеру
9 августа 1994 (32), Эрзурум
#7 | Защитник
175 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
31
1
4
7
2
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
1' - 90'
75'
90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 3
13.04.2025
Фенербахче
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
1 : 1
05.04.2025
Сивасспор
1' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
1' - 90'
78'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
3 : 1
09.03.2025
Гезтепе
1' - 90'
66'
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2025
Сивасспор
1' - 90'
47'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 1
22.02.2025
Коньяспор
1' - 90'
37'
Турция. Суперлига, 22 тур
Эюпспор
1 : 0
31.01.2025
Сивасспор
1' - 85'
85'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
20.01.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
12.01.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
1' - 90'
41'
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 0
10.11.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
2 : 1
02.11.2024
Ризеспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
1' - 90'
66'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
3 : 2
05.10.2024
Сивасспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
1' - 90'
41'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 0
11.08.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+