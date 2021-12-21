Валентино Фатторе - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Валентино
|Фамилия
|Фатторе
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 августа 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Валентино
|Фамилия
|Фатторе
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 августа 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|03.01.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|21.12.2021
|90' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Барселона (Барселона)