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    Валентино Фатторе - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Валентино
    Фамилия Фатторе
    Команда Севилья
    Состав Молодежный
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 августа 2001 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:1 Севилья (Севилья)
    09.01.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    03.01.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Севилья (Севилья)
    21.12.2021 90' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Барселона (Барселона)
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