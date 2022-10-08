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    Карлос Мартин - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Карлос
    Фамилия Мартин
    Команда Атлетико
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 2002 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 86' - 90' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 86' -90' Атлетико (Мадрид) 6:1 Севилья (Севилья)
    29.01.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    15.01.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    29.12.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Эльче (Эльче)
    09.11.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
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