Карлос Мартин - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 2002 (20 лет)
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|86' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Эльче (Эльче)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)