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Peke - статистика
Депортиво
#10 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
75' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 57'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
71' - 90'
78'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
54' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
75' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 57'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
71' - 90'
78'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
54' - 90'
90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
73' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2026
Депортиво
73' - 90'
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4
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Вчера, 21:15
1
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Вчера, 20:50
3
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Роналду психанул и покинул сборную Португалии
Вчера, 20:32
11
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