Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бурирам Юнайтед
Sebas Moyano
Статистика
Sebas Moyano - статистика
Бурирам Юнайтед
#10 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
24
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
46' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
1' - 71'
Испания. Сегунда, 37 тур
Уэска
1 : 0
26.04.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Кордоба
1 : 0
11.04.2026
Сарагоса
89' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Сарагоса
1 : 2
05.04.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Леганес
1 : 1
02.04.2026
Сарагоса
1' - 68'
35'
Испания. Сегунда, 32 тур
Сарагоса
2 : 0
29.03.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Депортиво
2 : 1
21.03.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Сарагоса
2 : 0
14.03.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Кадис
0 : 1
06.03.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Сарагоса
0 : 1
28.02.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
ФК Андорра
2 : 1
22.02.2026
Сарагоса
83' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Леонеса
0 : 0
14.02.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сарагоса
1 : 1
07.02.2026
Эйбар
50' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Альбасете
2 : 0
31.01.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Сарагоса
0 : 0
25.01.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
17.01.2026
Реал Сосьедад Б
82' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 3
10.01.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Сарагоса
1 : 2
04.01.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
1 : 1
21.12.2025
Сарагоса
79' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
13.12.2025
Кадис
1' - 71'
Испания. Сегунда, 17 тур
Малага
1 : 1
08.12.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
3 : 2
30.11.2025
Леганес
63' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
1 : 2
22.11.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Сарагоса
1 : 0
16.11.2025
Уэска
80' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
3 : 1
09.11.2025
Сарагоса
1' - 70'
Испания. Сегунда, 12 тур
Сарагоса
0 : 2
02.11.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
1 : 0
26.10.2025
Сарагоса
61' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 5
18.10.2025
Леонеса
1' - 46'
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
4 : 2
11.10.2025
Сарагоса
1' - 78'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
05.10.2025
Кордоба
1' - 58'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
1' - 83'
27'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Сарагоса
0 : 0
15.09.2025
Альбасете
1' - 81'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
1 : 1
06.09.2025
Вальядолид
1' - 84'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кастельон
1 : 1
30.08.2025
Сарагоса
1' - 69'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сарагоса
1 : 3
23.08.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
17.08.2025
Сарагоса
1' - 90'
45'
Главные новости
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
1
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
4
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
4
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
Вчера, 20:50
3
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
Вчера, 20:32
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+